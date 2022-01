De Amerikaanse kustwacht heeft dinsdagnacht 191 Haïtianen aan boord van een overvol zeilschip onderschept voor de kust van de Bahama's, een bekend doorvoerpunt voor mensensmokkelroutes over zee tussen het Caribisch gebied en Florida, melden diverse media.

"De kustwacht patrouilleert voortdurend in de wateren rond Haïti, de Dominicaanse Republiek, Cuba, Puerto Rico en de Bahama's om te helpen voorkomen dat er levens verloren gaan op volle zee", zegt luitenant David Steele van de kustwacht tegen

"Deze zwaar overbeladen schepen werken zonder de juiste veiligheidsuitrusting en zijn niet gebouwd voor deze gevaarlijke reizen." De bemanning van de kustwacht verstrekte reddingsvesten en bracht de Haïtianen over naar hun boten. Zij worden vermoedelijk teruggebracht naar Haïti.

Van de opvarenden van het schip dat in het weekend kapseisde voor de kust van Florida, is tot nu toe één overlevende gered door de bemanning van een voorbijvarend schip. De man is met uitdrogings- en verbrandingsverschijnselen opgenomen in een ziekenhuis.

De kustwacht heeft één lichaam geborgen en zoekt door naar de overige 38 personen die vermoedelijk aan boord waren van een schip dat mensen smokkelde om mensen te smokkelen. Geen van hen droeg een reddingsvest.