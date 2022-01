Stephen Breyer zwaait in juni af als lid van het Amerikaanse hooggerechtshof, de hoogste rechtbank van het land. Dat melden Amerikaanse media NBC News en CNN woensdag.

De 83-jarige Breyer is de oudste nog actieve rechter in het Amerikaanse hooggerechtshof. Hij maakt al 27 jaar lang deel uit van het negental opperrechters. Daarmee is hij niet de langst dienende opperrechter. Dat is Clarence Thomas, die sinds 1991 in het hooggerechtshof zit.

Breyer staat bekend als een liberale rechter. Hij studeerde in 1964 af aan de prestigieuze Harvard University en is gespecialiseerd in bestuursrecht. In 1994 werd hij door toenmalig president Bill Clinton gevraagd om zitting te nemen in het hooggerechtshof. Als opperrechter sprak hij zich uit voor abortusrechten, toegang tot gezondheidszorg en het homohuwelijk, en trok hij openlijk het nut van de doodstraf in twijfel.

Joe Biden mag een opvolger voor Breyer aandragen. Het is de eerste keer in zijn presidentstermijn dat de Democraat een nieuwe rechter voor het hooggerechtshof mag nomineren. De verwachting is dat Biden voor een relatief jonge, liberale rechter zal kiezen. Eerder zei hij dat een zwarte vrouw zijn voorkeur zou hebben.

De benoeming van een nieuwe opperrechter moet worden goedgekeurd door de Amerikaanse Senaat. Momenteel hebben de Democraten daarin een meerderheid, maar die kunnen ze kwijtraken aan de Republikeinen bij de tussentijdse verkiezingen (midterms) in november. Er zou achter de schermen aan Breyer gevraagd zijn om af te treden voor die verkiezingen, zodat zijn opvolging door de Democraten eenvoudiger door de Senaat kan worden geloodst.

Mede door drie benoemingen van de vorige president Donald Trump is de verdeling tussen conservatieve en liberale rechters in het Amerikaanse hooggerechtshof momenteel 6-3. Leden van het hooggerechtshof worden in principe voor het leven benoemd, maar mogen zelf opstappen en kunnen ook afgezet worden.