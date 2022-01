Een Nederlandse vrouw is maandag in Turkije overleden na een zogenoemde Brazilian butt lift, een cosmetische operatie aan de billen. Een woordvoerder van Body Lab Istanbul bevestigt woensdag berichtgeving van RTL Nieuws hierover.

De vrouw had de cosmetische operatie via Body Lab Istanbul geregeld. De woordvoerder wil verder niets kwijt over de kwestie, "ook om haar privacy te waarborgen". Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten van de zaak op de hoogte te zijn en consulaire bijstand te verlenen aan de nabestaanden.

Bij een Brazilian butt lift wordt vet uit delen van het lichaam weggezogen met liposuctie, om dat vervolgens terug te plaatsen in de billen, zo is te lezen op de website van Body Lab Istanbul.

De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) en de Nederlandse Vereniging voor Esthetische Plastische Chirurgie (NVEPC) in 2018 al voor de risico's van vetinjecties in de bilregio, oftewel de Brazilian butt lift. De ingreep zou een hoog sterftecijfer kennen: bij één op de drieduizend behandelingen zou de cliënt overlijden.

Onderzoek onder overleden personen wees uit dat vetweefsel vermoedelijk te diep was ingespoten en zo in de bloedsomloop terecht was gekomen, met vetpropjes (embolieën) in het hart en/of longen tot gevolg. Uiteindelijk kan dat tot een (hart)infarct of hartstilstand leiden. De NVPC en NVEPC drongen er destijds bij plastisch chirurgen op aan hun techniek te herevalueren.