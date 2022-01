Automobilisten in het Verenigd Koninkrijk moeten vanaf zaterdag verplicht de zogenoemde 'Nederlandse greep' toepassen bij het openen van autodeuren, meldt BBC News woensdag. Wie weigert zijn autodeur te openen met de hand die er het verst bij vandaan is, riskeert een boete van 1.000 pond (zo'n 1.200 euro).

De regel wordt zaterdag opgenomen in de Highway Code met regels voor weggebruikers. Het is niet bekend of de regel ook geldt voor autopassagiers.

Voor de invoering van de Nederlandse greep (Dutch reach) is jaren campagne gevoerd. Uitstappende automobilisten kunnen door die greep makkelijker over hun schouders kijken of er andere weggebruikers naderen, zoals fietsers.

Dat de Britten de regel nu invoeren, wordt toejuicht door activist Jeff Boulton. Hij verloor in 2016 zijn zoon bij een verkeersongeval. "Zoals de meeste mensen wisten we niets over de Nederlandse greep tot Sam om het leven kwam", zei hij volgens BBC News. "Als we de regels 55 jaar geleden hadden aangepast toen de Nederlanders dit bedachten, zou Sam nu nog leven."

Ook Cycling UK is blij met de aanpassing van het verkeersreglement. De fietsersorganisatie zegt dat Britten weliswaar niet zijn gewend aan de Nederlandse greep, maar dat de methode makkelijk aan te leren is en levens kan redden.