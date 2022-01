De Amerikaanse kustwacht heeft dinsdag gezocht naar 39 vermiste opvarenden van een boot die naar verluidt afgelopen weekend voor de kust van de staat Florida kapseisde. Volgens de kustwacht werd de boot gebruikt voor mensensmokkel.

Dinsdag redde een man een drenkeling die zich had vastgeklampt aan de romp van de boot, ongeveer 70 kilometer ten oosten van Fort Pierce Inlet, waarop de kustwacht werd ingeschakeld.

De geredde man vertelde de autoriteiten dat de boot, die onderweg was vanuit Bimini op de Bahama's, met zwaar weer te maken kreeg en kapseisde, waardoor de veertig opvarenden strandden. Volgens de geredde drenkeling droeg geen van hen een reddingsvest.

Een mogelijke redding zou bemoeilijkt worden door de lange tijd dat de passagiers vastzitten op zee, zei een woordvoerder van de kustwacht. Zij wilde niet zeggen of de operatie op dit moment als een herstelmissie wordt beschouwd. Ook is niet bekend waar de boot precies is omgeslagen.

Coronacrisis zou smokkel hebben verergerd

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei vorig jaar dat de hoge werkloosheid tijdens de coronapandemie de smokkelcrisis mogelijk heeft verergerd, aangezien mensenhandelaars migranten rekruteren met valse werkaanbiedingen. Caribische landen als Haïti zouden een springplank zijn geworden voor smokkelaars, met als eindbestemming Florida.

Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) van de Verenigde Naties zijn sinds 2014 bijna duizend migranten verdwenen tijdens smokkelreizen in het Caribisch gebied.