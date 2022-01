De Amerikaanse schrijver en milieuactivist Robert Kennedy Jr heeft zich dinsdag op Twitter verontschuldigd voor omstreden opmerkingen die hij over Anne Frank maakte tijdens een betoging tegen verplichte vaccinatie in Washington.

"Mijn excuses voor mijn verwijzing naar Anne Frank, vooral naar families die onder de Holocaust-gruwelen hebben geleden", schreef Kennedy. "Voor zover mijn opmerkingen pijn hebben gedaan, spijt het me oprecht en diep", voegde hij eraan toe.

Kennedy, zoon van oud-minister van Justitie Robert F. Kennedy ('RFK') en neef van president John F. Kennedy ('JFK') zei hij dat hij "voorbeelden van barbaarsheid uit het verleden" gaf om "de gevaren van nieuwe controletechnologieën" te illustreren.

In zijn toespraak nabij het Lincoln Memorial in Washington selde Kennedy dat niet-gevaccineerde Amerikanen een moeilijker leven hadden dan Anne Frank, die op haar onderduikadres in Amsterdam werd opgepakt en overleed in een concentratiekamp.

Kennedy noemde in zijn toespraak ruimtesatellieten, 5G-technologie en digitale valuta voorbeelden van technologieën "waardoor niemand van ons nog kan vluchten en niemand van ons zich nog kan verbergen".

Joodse groepen en instellingen in de VS bestempelden de uitspraken van Kennedy als beledigend en leverden ook kritiek op de onnauwkeurigheden in zijn toespraak.