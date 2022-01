Het is een veelbesproken onderwerp in de media de afgelopen weken: de oplopende spanningen tussen Oekraïne, Rusland en het Westen. Een ingewikkeld conflict, daarom zetten we de belangrijkste vragen en antwoorden voor je op een rij.

Waarom zijn de spanningen tussen Oekraïne, Rusland en het Westen onlangs opgelaaid?

Zo'n 100.000 Russische soldaten zijn de afgelopen maanden naar de oostelijke grens met Oekraïne gestuurd, melden internationale media. Volgens experts zijn de oprukkende troepen bedoeld als ferme bedreiging aan het adres van Oekraïne. In het grensgebied is het momenteel erg onveilig.

De toenemende druk in het gebied baart westerse landen zorgen. De Amerikanen zeggen zelfs dat Rusland een invasie voorbereidt. Om die reden krijgt Oekraïne - ondanks dat het geen lid is - steun van de NAVO, een militair samenwerkingsverband tussen Europese en Noord-Amerikaanse landen. Zo sturen verschillende lidstaten, waaronder de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Nederland, materieel naar de regio.

Rusland wil voorkomen dat Oekraïne lid wordt van de NAVO en de Europese Unie, en zich op die manier zou aansluiten bij een westers blok. Dat bleek uit een eisenpakket dat Moskou eerder presenteerde, met daarin onder meer de garantie dat Oekraïne nooit lid van de NAVO zal worden. Ondanks dat Oekraïne momenteel ver verwijderd is van NAVO-lidmaatschap, heeft de NAVO de eis van Rusland (dat Oekraïne nooit lid zal worden) nooit ingewilligd.

Rusland en het Westen hebben al meerdere gesprekken en onderhandelingen gevoerd over Oekraïne, maar staan op dit moment nog altijd lijnrecht tegenover elkaar over de kwestie.

Waar komen de onderlinge spanningen tussen Rusland en Oekraïne vandaan?

Al bijna acht jaar is er in het oosten van Oekraïne sprake van een burgeroorlog. In 2014 annexeerde (veroverde) Rusland de Krim, een schiereiland van Oekraïne in de Zwarte Zee. Door de ligging heeft de Krim grote strategische belangen. Sindsdien is het onrustig tussen de twee buurlanden, al zijn de historische spanningen al langer aanwezig.

Tot 1991 behoorde Oekraïne tot de Sovjet-Unie. Sinds de onafhankelijkheid van Oekraïne heeft het land toenadering gezocht tot het Westen. Zo wil het bijvoorbeeld graag toetreden tot de NAVO en de EU. Dat wordt niet gewaardeerd door buurland Rusland.

Waarom zou Rusland Oekraïne willen binnenvallen?

De Russische president Vladimir Poetin wil niet erkennen dat Oekraïne een eigen staat vormt en ziet het land volgens experts als Russisch grondgebied. Daarom wil hij al helemaal niet dat Oekraïne toenadering zoekt tot het Westen.

Hoewel we de gedachten van de Russische president niet kunnen lezen, stellen deskundigen dat hij een sterk geopolitiek belang heeft bij gelijkgestemde buurlanden. Dat zijn zogenoemde 'bufferzones', die feitelijk niet bij Rusland horen, maar ook niet bij de NAVO.

Het is niet duidelijk of Rusland Oekraïne daadwerkelijk zal binnenvallen. Dit is door het Kremlin nooit officieel gezegd. De grote groep Russische soldaten bij de Oekraïense grens geven echter een dreigend signaal af.

Zit er een oorlog aan te komen?

Dat blijft lastig te voorspellen. De VS en Europese landen zijn momenteel in gesprek met Moskou. Tot dusver met weinig succes.

Tijdens een bijeenkomst in december heeft president Poetin gedreigd met een "militair-technische" respons op het Westen. Wat zo'n reactie precies inhoudt, werd niet verder toegelicht. Wel zei Poetin dat Rusland geen behoefte heeft aan een gewapend conflict.

De Russen staan hoe dan ook zware economische sancties te wachten als ze besluiten Oekraïne toch aan te vallen. De VS zal naar eigen zeggen "resoluut" optreden. De 27 Europese lidstaten zullen zich naar verluidt achter de Amerikanen scharen.

