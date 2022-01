De Russische oppositieleider Alexei Navalny is door de Russische autoriteiten toegevoegd aan de lijst van terroristen en extremisten. Ook meerdere bondgenoten van de prominente Kremlin-criticus, onder wie Lyubov Sobol, zijn toegevoegd aan de lijst.

Door Navalny toe te voegen aan de lijst, maakt Rusland duidelijk dat het hem officieel ziet als iemand die betrokken is bij activiteiten voor terroristische of extremistische organisaties. Eerder werd Navalny's politieke netwerk en anticorruptiestichting al op de lijst gezet. Daarop staan ook buitenlandse terroristische organisaties als de Taliban en Islamitische Staat (IS).

Als iemand op de lijst wordt gezet, betekent dat onder meer dat de Russische bankrekeningen van die persoon per direct worden bevroren.

Rusland treedt steeds harder op tegen de oppositie. Zo worden steeds meer namen toegevoegd aan de terroristen- en extremistenlijst en worden mensenrechtenorganisaties als buitenlandse agenten aangemerkt. Mensen en organisaties die zo worden aangeduid, moeten kunnen aantonen van wie ze geld krijgen, regelmatig een onderzoek ondergaan en al hun openbare uitingen voorzien van een tekst waarin staat dat de inhoud afkomstig is van een buitenlandse agent.

Veel naaste medewerkers van Navalny zijn naar het buitenland gevlucht. Navalny zelf zit sinds een jaar in een strafkamp wegens het schenden van zijn voorwaardelijke vrijlating in een oude corruptiezaak. De oppositieleider moest zich bij de autoriteiten melden, maar dat lukte hem niet doordat hij in Duitsland werd behandeld vanwege een vergiftiging die hij aan het Kremlin wijt. Navalny moet nog anderhalf jaar van zijn straf uitzitten.