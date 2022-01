De Britse premier Boris Johnson heeft in juni 2020 tegen de regels in een verjaardagsfeestje gehouden, meldt het Britse ITV News. Zijn vrouw Carrie Johson zou hebben geholpen bij de organisatie van de surpriseparty.

Maximaal dertig mensen waren bij het evenement in de Cabinet Room dat werd gevierd na een officieel bezoek van de premier aan een school in Hertfordshire.

Negen dagen voor het vermeende verjaardagsfeest op 10 juni in Downing Street deed Johnson op een persconferentie een oproep aan het publiek om "zich terughoudend op te stellen en de regels te respecteren die bedoeld zijn om ons allemaal veilig te houden".

Volgens ITV News zijn op de avond van 19 juni 2020 ook familievrienden ontvangen in de woning van de premier, wat een verdere overtreding van de regels zou zijn.

De feestgangers aten picknickmaaltijden en de bijeenkomst zou maximaal een half uur hebben geduurd. De woordvoerder van Downing Street 10 zegt dat Johnson korter dan 10 minuten aanwezig was.

Met de onthulling over zijn verjaardagsfeest komt de positie van Johnson verder onder druk te staan. Nadat hij excuses had aangeboden kon hij rekenen op de steun van de Conservative Party. Of dat zo blijft, zal binnenkort blijken.

Koningin Elizabeth vierde haar verjaardag sober

De onthulling maakt nog meer los omdat koningin Elizabeth zich zes dagen voor de verjaardag van Boris Johnson wél aan de regels hield. Zij beleefde in haar eentje, zonder familie aan haar zijde, een sobere verjaardagsceremonie.

De koningin volgde de jaarlijkse Trooping the Colour-parade vanachter de muren van Windsor Castle, zonder dat er iets van te zien was voor het publiek, terwijl de parade werd geleid volgens de strikte richtlijnen, dus met twee meter onderlinge afstand.