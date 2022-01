New York krijgt opnieuw een antimisdaad-unit, zei de nieuwe burgemeester Eric Adams heeft in een toespraak. Het gaat om een controversiële eenheid die door de vorige burgemeester werd opgeheven vanwege etnisch profileren.

De voormalige politiechef Adams begon op 1 januari als burgemeester en werd in zijn eerste weken geconfronteerd met verschillende tragische (vuurwapen-)incidenten. Zo zijn er vorige week twee politieagenten neergeschoten die uitrukten voor een geval van huiselijk geweld. Een van hen overleed.

Eerder in januari werd een tiener vermoord die een nachtdienst draaide in een filiaal van Burger King, werd een baby in het hoofd geschoten en werd een vrouw van een perron voor een aankomende metro geduwd.

Bijna 25 procent meer vuurwapenincidenten

Er zijn dit jaar al 73 vuurwapenincidenten geweest in New York, bijna een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Adams beloofde in zijn campagne dat hij het vuurwapengeweld in de stad zou aanpakken.

De speciale politie-unit werd in het verleden beschuldigd van profileren op basis van huidskleur en van buitensporig politiegeweld. Agenten van de eenheid waren verantwoordelijk voor de dood van de zwarte New Yorkers Amadou Diallo (in 1999) en Eric Garner (in 2014).

Unit zal goed herkenbaar zijn

De eenheid droeg in het verleden burgerkleding en was niet als politie te herkennen. In de nieuwe opzet, die volgens Adams over drie weken begint, dragen agenten geen politie-uniform en rijden ze niet in politieauto's, maar zullen ze wel goed herkenbaar zijn.

De agenten moeten bodycamera's dragen en worden geselecteerd op "emotionele intelligentie". Ze krijgen ook extra training, beloofde de burgemeester. Er zouden vooralsnog vierhonderd agenten gescreend worden voor geschiktheid.

Het politiecorps van New York is het grootste van de VS, met 35.000 agenten in uniform en een begroting van 5 miljard dollar.