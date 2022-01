Speciaal voor corona-positieve stemmers was een drive-thrustemlokaal ingericht op de parkeerplaats van het Lagerhuis in Rome. In totaal mogen 1009 volksvertegenwoordigers hun stem uitbrengen.

