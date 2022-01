In de Verenigde Staten staan 8.500 militairen paraat die op korte termijn kunnen worden ingezet in Europa, zei het Pentagon maandag. De troepen zijn inzetbaar zodra de NAVO wil reageren op een mogelijke Russische inval in Oekraïne.

Een besluit over de inzet van de troepen is echter nog niet genomen, zei een woordvoerder van het Pentagon. De hogere staat van paraatheid betekent dat de troepen er na vijf dagen klaar voor zijn om naar Europa te vertrekken, in plaats van na tien dagen.

De NAVO liet maandag weten dat er versterking naar Oost-Europese lidstaten wordt gestuurd en dat troepen in gereedheid worden gebracht. De extra gevechtsvliegtuigen en oorlogsbodems moeten Rusland afschrikken, zei NAVO-chef Jens Stoltenberg.

De Amerikaanse president Joe Biden besprak de situatie rond Oekraïne maandag via een videoverbinding met Stoltenberg en Europese leiders.

Volgens een bron rond de EU spraken Biden, de Franse president Emmanuel Macron, de Duitse bondskanselier Olaf Scholz, de Britse premier Boris Johnson en Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen over onder meer economische steun aan Oekraïne en het belang van de dialoog met Rusland.

Na afloop sprak Biden van een "zeer, zeer, zeer goed overleg"; er zou "totale eensgezindheid" tussen de VS en de Europese bondgenoten bestaan. "We zijn het erover eens dat elke verdere agressie van Rusland tegen Oekraïne ernstige gevolgen zal hebben", schreef Stoltenberg na afloop op Twitter.

Russische troepen zouden zich voorbereiden op inval in Oekraïne

Rusland heeft veel militairen samengetrokken langs de Oekraïense grens en bereidt zich volgens de Verenigde Staten voor op een aanval. Hoewel Oekraïne geen NAVO-lid is, zegt het militaire bondgenootschap een aanval op het land niet te accepteren.

Mocht Rusland Oekraïne aanvallen, dan zullen westerse landen zware sancties tegen Rusland afkondigen. Ook naburige NAVO-landen als Polen en de Baltische landen voelen zich door Rusland bedreigd.