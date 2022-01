Bij de schietpartij maandagmiddag op een universiteitscampus in de Duitse stad Heidelberg is een jonge vrouw om het leven gekomen. Drie anderen raakten gewond. De schutter was een achttienjarige Duitse biologiestudent, zo heeft de politie maandagavond bekendgemaakt.

De schutter opende even na het middaguur het vuur in een collegezaal waarin ongeveer dertig mensen aanwezig waren. In die ruimte schoot de man volgens de politie willekeurig om zich heen, niet doelgericht. In eerste instantie raakte daarbij vier mensen gewond. De vrouw overleed enkele uren na de schietpartij aan haar verwondingen.

Nadat de man met een geweer om zich heen had geschoten, sloeg hij op de vlucht. Kort daarna beroofde hij zichzelf verderop in het gebouw met zijn eigen vuurwapen van het leven. De Duitser was in het bezit van twee wapens die hij in het buitenland had gekocht. De man had geen strafblad.

Volgens de politie schreef de dader voorafgaand aan de schietpartij in een WhatsApp-bericht "dat het tijd werd dat mensen gestraft zouden worden". Wat precies het motief van de schutter was, is nog niet bekend. Uit de eerste bevindingen zou in elk geval blijken dat de man geen religieuze of politieke motieven had.

Heidelberg ligt in het zuidwesten van Duitsland in de deelstaat Baden-Württemberg, ruim 300 kilometer ten zuidoosten van Maastricht.