Militairen in Burkina Faso beweren dat zij de macht in het land hebben overgenomen door middel van een coup. Een legerofficier zei maandag in een uitzending op de staatstelevisie dat zowel de regering als het parlement zijn ontbonden. Eerder op de dag weerspraken Burkinese autoriteiten dat er sprake was van een coup.

Afgelopen weekend arresteerden militairen president Roch Kaboré. Op dit moment is nog onduidelijk waar hij precies is. Volgens het leger is Kaboré vastgezet in een "beveiligde locatie". Volgens buitenlandse media hebben muitende militairen de president opgesloten in een militair kamp.

Zondag waren in de Burkinese hoofdstad Ouagadougou al schoten te horen. Ook namen coupplegers militaire gebouwen in beslag. Meerdere demonstranten waren de straat opgegaan om de muitende militairen de steunen. De regering stelde daarop een avondklok in en sloot tijdelijk de scholen.

In het West-Afrikaanse Burkina Faso heerst de laatste maanden onvrede over dodelijk geweld tegen burgers en militairen door sympathisanten van terroristische organisaties Islamitische Staat (IS) en Al Qaeda.

In juni vielen bij een terroristische aanslag ruim 130 doden. Vanwege het geweld zijn in de afgelopen twee jaar meer dan een miljoen inwoners op de vlucht geslagen.