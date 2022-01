Op de universiteitscampus in de Duitse stad Heidelberg zijn maandagmiddag meerdere mensen gewond geraakt bij een schietpartij. De schutter is dood, zo meldt de Duitse politie.

Er zijn verder nog weinig details bekend. Het is bijvoorbeeld nog niet duidelijk hoeveel mensen gewond zijn geraakt en hoe zij eraan toe zijn.

De krant Bild bericht dat de dader begon te schieten in de collegezaal. Daarna zou hij zichzelf van het leven hebben beroofd met zijn vuurwapen. Deze informatie is nog niet door de politie bevestigd.

De universiteit zou studenten volgens Duitse media per mail hebben opgeroepen om weg te blijven.

De Duitse politie laat op Twitter weten in groten getale aanwezig te zijn. "Blijft u alstublieft uit de buurt", is er te lezen. De omgeving is afgezet.