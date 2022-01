Roch Kaboré, de president van Burkina Faso, is volgens buitenlandse media gearresteerd door muitende militairen en zit vast in een militair kamp. De regering van Burkina Faso weerspreekt die bewering maandag.

De Burkinese autoriteiten spraken zondag ook tegen dat in het West-Afrikaanse land sprake is van een couppoging. Wel zijn in de hoofdstad Ouagadougou presidentiële voertuigen met kogelgaten en bloedspetters te zien. Omwonenden zeggen schoten te hebben gehoord.

De aanhouding zou hebben plaatsgevonden na hevige vuurgevechten vlak bij het presidentieel paleis in de Burkinese hoofdstad. Een week eerder zijn volgens BBC News elf militairen aangehouden, omdat ze plannen voor een coup hadden.

Zondag gingen demonstranten de straat op om de muitende militairen te steunen. Ze vernielden het hoofdkwartier van Kaborés partij. De regering stelde vervolgens een avondklok in en sloot de scholen voor twee dagen.

BBC News meldt dat het in de hoofdstad weer rustig is. Er zouden veel militairen aanwezig zijn bij het gebouw van de staatsomroep van het land.

In het West-Afrikaanse Burkina Faso heerst de laatste maanden onvrede over dodelijk geweld tegen burgers en militairen door sympathisanten van terroristische organisaties Islamitische Staat (IS) en Al Qaeda.

In juni vielen bij een terroristische aanslag ruim 130 doden. Vanwege het geweld zijn in de afgelopen twee jaar meer dan een miljoen inwoners op de vlucht geslagen.