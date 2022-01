Poolse hulpverleners waarschuwen dat de migrantencrisis aan de Belarussische grens nog niet voorbij is. Monika Matus van de hulporganisatie Border Group meldde zondag dat 345 migranten in het grensgebied om humanitaire, juridische of medische hulp hebben gevraagd tijdens de eerste drie weken van januari.

Polen, Litouwen en Letland kregen in de laatste maanden van vorig jaar te maken met een grote toestroom van asielzoekers vanuit Belarus. De Europese Unie beschuldigde de Belarussische leider Alexander Lukashenko ervan migranten te laten overkomen uit landen als Syrië, Irak en Afghanistan. Belarus zou deze mensen daarna de grenzen met EU-landen over sturen.

Sinds de jaarwisseling daalde het aantal pogingen van migranten om vanuit Belarus de grens over te gaan. Begin januari zei de Litouwse president Gitanas Nauseda dat de migrantencrisis aan de Belarussische grens voorbij leek te zijn, maar volgens Border Group zijn er nog altijd veel migranten die wachten op een mogelijkheid de EU binnen te komen.

"Degenen die nu de grens oversteken, zijn meestal in een veel slechtere fysieke conditie dan de mensen die dat in de maanden daarvoor deden", zei Matus. Volgens haar is dat onder meer het gevolg van de winterse omstandigheden.