Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de familieleden van het ambassadepersoneel in Oekraïne opgeroepen het land te verlaten. De evacuatie begint maandag. Ook de Duitse autoriteiten treffen voorbereidingen, meldt het blad Bild. Zodra de spanning in het gebied verder oploopt, worden de medewerkers van de Duitse ambassade in Oekraïne en hun gezinsleden gerepatrieerd.

Waar ruziën de VS en Rusland over? De spanning tussen Rusland en het Westen is opgelopen door de Russische troepenopbouw bij de grens met Oekraïne. Er zijn de afgelopen tijd veel meer militairen met apparatuur naar het grensgebied gestuurd.

De NAVO vreest dat Rusland overweegt Oekraïne binnen te vallen. In 2014 annexeerde Rusland al de Krim, een schiereiland in het zuiden van Oekraïne.

De Russen zeggen zich bedreigd te voelen als het NAVO-grondgebied tot aan de Russische grens komt. Dat zou gebeuren indien Oekraïne toetreedt tot de NAVO, maar daar zijn geen concrete plannen voor.

De Amerikaanse president Joe Biden voorspelde deze week een Russische inval in Oekraïne, omdat zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin "iets moet doen" na de harde woorden van de afgelopen maanden, maar daar is niet iedereen het mee eens.

Amerikaanse autoriteiten meldden eerder al dat Rusland een 'operatie onder valse vlag' heeft opgezet. Rusland zou 'saboteurs' hebben geplaatst in de pro-Russische Oekraïense regio Donbass, die in opstand is tegen de door het westen gesteunde regering in Kiev. De operatie zou later als excuus moeten dienen voor Russisch militair ingrijpen. Het Kremlin sprak die claims met klem tegen.

Desondanks voerde de Amerikaanse regering in de afgelopen week gesprekken met Qatar over leveringen van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) aan Europa voor het geval dat Rusland Oekraïne binnenvalt. Daardoor zouden Europese tekorten aan gas kunnen ontstaan, volgens bronnen van persbureau Bloomberg.

Hoogleraren lieten eerder in gesprek met NU.nl weten dat een gewapend conflict nog verre van onvermijdelijk is. Volgens de deskundigen zijn de recentste ontwikkelingen "onderdeel van een spel tussen Biden en Poetin".

VS probeert twijfelend Europa mee te krijgen

Een Russische invasie zou niettemin ook tot een reactie van het Westen leiden, al zal die naar alle waarschijnlijkheid niet militair zijn. De Amerikanen hebben al een zwaar pakket aan economische sancties voorbereid en spraken met Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Oekraïne over vervolgstappen.

De Nederlandse minister van Defensie Kajsa Ollongren zei eerder dat Europa bereid moet zijn tot strenge sancties die Rusland "echt pijn zullen doen". Daarnaast willen premier Mark Rutte en minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra binnenkort afreizen naar Oekraïne om over het conflict te praten.