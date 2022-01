Een droneaanval op een door Houthi-rebellen bewaakte gevangenis in Jemen heeft tot nu toe zeker 82 doden tot gevolg gehad. De aanval werd uitgevoerd door Saoedische strijdkrachten en was gericht op de door Iran gesteunde rebellen, meldt persbureau AP zaterdag.

De aanval vond vrijdag plaats en had een gevangenis in de noordelijke en aan Saoedi-Arabië grenzende provincie Saada als doelwit. De gevangenis is in handen van de Jemenitische Houthi-rebellen.

Bij de aanval kwamen zeker 82 personen om het leven, melden de rebellen en hulporganisaties zaterdag. Volgens The Guardian raakten 266 personen gewond. De rebellen melden dat er nog wordt gezocht naar overlevenden tussen het puin. Het is nu al een van de dodelijkste aanvallen van de Jemenitische burgeroorlog.

De gevangenis werd door de Houthi's gebruikt om voornamelijk Afrikaanse migranten die het door oorlog verscheurde Jemen doorkruisen om in Saoedi-Arabië te komen vast te houden, meldt AP.

Naast de aanval op de gevangenis voerde de door Saoedi's geleide coalitie aanvallen op hoofdstad Sanaa uit. Als gevolg van de aanvallen ligt in bijna het hele land het internet eruit.

De coalitie voerde de aanvallen uit in reactie op een droneaanval van de Houthi-rebellen op de Verenigde Arabische Emiraten waarbij maandag drie doden vielen.

De aanvallen markeren een verdere escalatie in de burgeroorlog in Jemen. De oorlog wordt uitgevochten door de internationaal erkende regering, die wordt gesteund door de Saoedische coalitie, en de Houthi-rebellen, die worden gesteund door Iran.