Er zijn aanwijzingen dat meerdere Nederlandse jihadisten deelnamen aan misdaden tegen de jezidi's in Syrië en Irak, meldt onderzoeksplatform Argos zaterdag op basis van twee onderzoeksorganisaties die in de regio getuigenissen van slachtoffers verzamelen. Tot nu toe was volgens het onderzoeksplatform slechts één geval bekend.

Het onderzoeksplatform meldt geen exacte getallen; alleen dat het gaat om meer dan één Nederlander. Over de precieze achtergronden van de nieuwe mogelijke gevallen doen de onderzoekscommissies die Argos sprak geen uitlatingen zolang hun onderzoeken nog lopen.

De jezidi's zijn in Syrië en Irak een minderheidsgroepering die bestaat uit tussen de 300.000 en 700.000 personen. Drie jaar nadat terreurgroep Islamitische Staat (IS) in 2014 hun leefgebied had ingenomen en honderden leden van de bevolkingsgroep had vermoord, riepen de Verenigde Naties (VN) op tot extra bescherming van de jezidi's tegen genocide.

In december werd een IS-strijder in Duitsland veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor genocide wegens de dood van een vijfjarig Jezidimeisje. Dat was de eerste veroordeling van een individu wegens genocide sinds de Verenigde Naties de aanval van IS op de jezidi's in Irak in 2014 bestempelden als genocide.

Argos stelt dat het eerder bekende geval van mogelijke betrokkenheid van een Nederlander bij genocide op jezidi's draait om de Wageningse Ojone I. De Nederlandse IS-vrouw zou er in Syrië een jezidische (seks)slavin op nahouden.

Volgens cijfers van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) zijn tussen 2012 en 2019 315 Nederlanders naar Syrië of Irak afgereisd om deel te nemen aan de jihad. 55 van hen keerden al voor 2015 terug naar Nederland. 85 Nederlandse IS'ers zouden zijn gesneuveld in de strijd in Syrië of Irak.