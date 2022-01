Duitsland zal een veldhospitaal naar Oekraïne sturen, maar houdt vast aan het standpunt dat er geen wapens aan de regering in Kiev worden geleverd. Dat heeft minister van Defensie Christine Lambrecht gezegd in een interview met de krant Welt am Sonntag.

Volgens Lambrecht moet alles in het werk gesteld worden om de gespannen relatie met Rusland als gevolg van de situatie aan de Oekraïense grens te verbeteren. Het zou volgens haar niet helpen als Duitsland wapens naar Oekraïne stuurt. Ze voegde eraan toe dat Duitsland Oekraïne al op andere punten steunt, onder meer door beademingsapparatuur te sturen.

Ook zei de Duitse minister dat Nord Stream 2, de gaspijpleiding waarmee Rusland binnenkort extra gas aan Duitsland wil leveren, niet in gebruik wordt genomen als de Russen Oekraïne aanvallen.

In tegenstelling tot Duitsland staat Nederland welwillend tegenover het leveren van defensieve wapens aan Oekraïne. Dat maakte minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) donderdag bekend. Een paar maanden geleden wilde het kabinet daar nog niet aan. Om wat voor materieel de Oekraïners hebben gevraagd, is onbekend.

Lambrecht: 'Niet aan Rusland om te bepalen wie lid kunnen worden van NAVO'

De spanningen tussen Rusland en het Westen bereikten de afgelopen maanden een kookpunt nadat Russische troepen zich aan de grens met Oekraïne hadden verzameld. In het oosten van Oekraïne is de situatie zeer onrustig sinds de Russische annexatie van de Krim in 2014.

NAVO-lidstaten vrezen nu een Russische inval. De afgelopen tijd hebben meerdere westerse leiders hun steun voor Oekraïne uitgesproken en het Kremlin gewaarschuwd voor de gevolgen van een inval.

Moskou zegt dat voor de-escalatie van het conflict aan twee belangrijke eisen moet worden voldaan: NAVO-troepen moeten zich terugtrekken uit de NAVO-lidstaten Roemenië en Bulgarije, en Oekraïne mag geen lid worden van het militaire bondgenootschap.

Lambrecht zei in het interview met Welt am Sonntag dat het niet aan Rusland is om een veto uit te spreken over welke landen lid kunnen worden van de NAVO. "Elke soevereine natie die onze waarden deelt, is vrij om het lidmaatschap aan te vragen. Maar voorbij deze rode lijn is er de bereidheid van het Westen om met Rusland te praten over zijn belangen en daar rekening mee te houden."