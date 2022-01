De boeddhistische zenleraar, monnik, schrijver en vredesactivist Thich Nhat Hanh is zaterdag in Vietnam overleden. Thich Nhat Hanh wordt wereldwijd als een van de meest invloedrijke boeddhisten gezien.

Hij introduceerde mindfulness in het Westen en schreef meer dan honderd boeken over onder meer meditatie. Veel boeken zijn ook in het Nederlands vertaald.

Thich Nhat Hanh werd in 1926 geboren in Hue, de stad in Centraal-Vietnam waar hij volgens zijn volgelingen zaterdag om exact middernacht overleed.

In de jaren zestig studeerde hij in de Verenigde Staten, waar hij burgerrechtenactivisten als Martin Luther King ontmoette en inspireerde. Dominee King nomineerde hem in 1967 voor de Nobelprijs voor de Vrede, maar de organisatie besloot echter om dat jaar geen prijs uit te reiken.

Thich Nhat Hanh was een uitgesproken tegenstander van de Vietnamoorlog. In 1973 werd hij door de regering van het toenmalige Zuid-Vietnam verbannen. De Zuid-Vietnamezen beschouwden hem als een agent van het communistische Noord-Vietnam.

De monnik verhuisde naar Frankrijk en stichtte in de buurt van Bordeaux een klooster, Plum Village. Van daaruit verspreidde hij zijn ideeën over 'bewust leven', vrede en vrijheid van geloof over de wereld.

In 2018 keerde hij na toestemming terug naar Vietnam om zijn levensdagen te slijten in de Tu Hieu-tempel in Hue.