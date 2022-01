De FBI heeft vrijdag bekendgemaakt dat het onderzoek naar de dood van de 22-jarige Gabby Petito is gesloten. Uit onderzoek is gebleken dat haar verloofde Brian Laundrie, die zichzelf van het leven beroofde, verantwoordelijk is voor de dood van Petito in september vorig jaar.

De dood van Petito, die samen met haar verloofde een reis door de Verenigde Staten maakte, veroorzaakte wereldwijde aandacht. Op 12 september werd Petito officieel opgegeven als vermist en een week later werd haar lichaam gevonden in de staat Wyoming. Ze bleek te zijn gewurgd.

Het lichaam van Laundrie werd op 20 oktober gevonden in het natuurpark Myakkahatchee Creek in de staat Florida. Hij had zichzelf van het leven beroofd. Bij het lichaam werd een notitieboek aangetroffen waarin hij verantwoordelijkheid nam voor de dood van Petito.

"Alle logische onderzoeksstappen in deze zaak zijn afgerond", laat FBI-onderzoeker Michael Schneider in de verklaring weten. "Het onderzoek heeft geen andere individuen naar voren gebracht die rechtstreeks bij de dood van Gabby Petito betrokken waren dan Brian Laundrie."