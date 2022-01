De man die in 2015 als eerste de naam van Ridouan T. in een getuigenverhoor bij de politie liet vallen, is geliquideerd in Spanje. Dat schrijft Het Parool vrijdag. Ebrahim B. zou in een uitgebrande auto zijn gevonden.

Volgens Het Parool is het lichaam van B. gevonden in de omgeving van Chiclana de la Frontera, een plaatsje vlak ten zuiden van Cádiz. Hij zou door zijn hoofd zijn geschoten, aldus de krant.

B. meldde zich in 2015 uit angst bij de politie omdat hij vermoedde dat hij achtervolgd werd met als doel hem te vermoorden. Hij begreep dat T. hier mogelijk achter zou zitten.

Toen de politie wilde weten wie T. is, deed B. uit de doeken dat de man een grote drugshandelaar is en samenwerkt met Saïd R. Beiden zijn nu hoofdverdachten in het Marengo-proces.

De kroongetuige in datzelfde Marengo-proces heeft verklaard dat T. inderdaad plannen had om B. om te brengen. Toen T. de beschikking kreeg over het politieverhoor van B., werd de jacht op de man geïntensiveerd , aldus de kroongetuige.

Toen B. onvindbaar bleek, richtte de criminele organisatie van T. zijn pijlen volgens het Openbaar Ministerie (OM) op personen in de omgeving van B. Een van hen is Ranko Scekic, die in juni 2016 in Utrecht werd doodgeschoten. Ook de broers El M. zouden op een dodenlijst staan, verdenkingen die onderdeel zijn van het Marengo-proces.

B. werd ook wel 'De Slager' genoemd, omdat zijn vader een slagerij had. Het is onduidelijk wat de achtergrond van de moord is.