Vier Belarussische ambtenaren zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens 'luchtpiraterij'. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de landing van een Ryanair-vlucht in Minsk in mei vorig jaar. Aan boord van dat toestel, dat vanuit Griekenland onderweg was naar Litouwen, zat het Belarussische oppositielid Roman Protasevich. Hij werd na de gedwongen landing in de Belarussische hoofdstad gearresteerd.

De aangeklaagde Belarussen blijven voorlopig op vrije voeten. Het gaat om hooggeplaatste overheidsmedewerkers, van onder meer de Belarussische luchtvaartautoriteit. Zij worden ervan verdacht een bommelding in scène te hebben gezet om het toestel in het luchtruim van Belarus te kunnen onderscheppen.

Er zaten vier Amerikanen aan boord van het vliegtuig en de aanklagers stellen dat de Amerikaanse wet "roekeloos overtreden" werd. "De volgende piloot die bericht krijgt over een bommelding zou de authenticiteit daarvan in twijfel kunnen trekken", aldus een FBI-woordvoerder.

Toch betekent de Amerikaanse aanklacht in de praktijk weinig. In de VS zouden de personen een levenslange gevangenisstraf riskeren, maar in Belarus blijven zij op vrije voeten. President Alexander Lukashenko is niet aangeklaagd.

Wereldwijd ontstond verontwaardiging over het aan de grond zetten van het vliegtuig, dat ervoor zorgde dat de 26-jarige journalist Protasevich en zijn vriendin gearresteerd konden worden. Europa, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten legden het regime van Lukashenko vorig jaar sancties op naar aanleiding van het incident.