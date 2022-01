In Ghana zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen en 59 anderen gewond geraakt nadat een vrachtwagen vol explosieven ontplofte. Dat gebeurde bij Apiate, een plaats in het westen van het land.

Apiate ligt vlakbij mijnstad Bogoso in het West-Afrikaanse land. De truck met explosieven was waarschijnlijk onderweg naar een goudmijn. De vrachtwagen botste in de buurt van Apiate op een motorrijder, waarna de explosieven ontploften. Een overheidsfunctionaris meldt dat zeker vijfhonderd gebouwen verwoest zijn.

De Ghanese president Nana Akufo-Addo liet op Twitter weten dat hij op de hoogte is gebracht van het "tragische ongeval".