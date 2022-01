Dave De K., die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de vierjarige Dean, heeft de jongen zaterdag al achtergelaten op Neeltje Jans bij Vrouwenpolder (Zeeland). Dat is donderdag naar voren gekomen uit politieonderzoek. Het lichaam van de overleden jongen werd maandag op het Zeeuwse eiland gevonden.

De politie meldt dat de 34-jarige Belg De K. in de nacht van vrijdag op zaterdag bij Sint Jansteen in Zeeuws-Vlaanderen de Belgisch-Nederlandse grens overstak en daarna via de Westerscheldetunnel naar Koudekerke reed.

Hij verbleef daar enkele uren en ging daarna eerst naar Vlissingen en Middelburg. Ook keerde hij enkele keren terug naar Koudekerke.

De politie weet niet of Dean al die tijd ook bij hem was. Na het laatste korte bezoek aan Koudekerke is de verdachte zaterdagmiddag naar Neeltje Jans gereden, waar hij de jongen heeft achtergelaten. Hierna verliet hij de provincie Zeeland.

Woensdag maakte het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) bekend dat De K. in België wordt vervolgd. Het Nederlandse deel van het onderzoek wordt voortgezet en de resultaten daarvan zullen aan de Belgen worden overgedragen.

Een week na de ontvoering werd ook de vriendin van De K. gearresteerd. Het Belgische OM verdenkt de Nederlandse R. W. van ontvoering van en moord op Dean. In verband met het verzoek tot overlevering zal de verdachte hiervoor donderdag worden voorgeleid..