De negentienjarige Vlaams-Britse Zara Rutherford is donderdag in België geland na een soloreis van vijf maanden. Ze is nu de jongste vrouw die in haar eentje de wereld heeft rondgevlogen.

Rutherford werd op het laatste stuk vanaf het Duitse Frankfurt, waar zij woensdagavond in de mist moest landen, door enkele vliegtuigen vergezeld. Bij de landing kreeg ze een eresaluut van de brandweer. Op het vliegveld waren haar ouders, fans en internationale cameraploegen aanwezig.

Ze steeg vorig jaar augustus in haar geboorteplaats Kortrijk op voor haar recordpoging. Ze vloog 52.000 kilometer over 52 landen op 5 continenten. De tocht verliep niet altijd zonder slag of stoot. Zo stond ze vanwege slecht weer drie weken in Alaska aan de grond. Het avontuur duurde dan ook twee maanden langer dan gepland.

Het toestel waarmee Rutherford vloog, is van het type Shark ultralight en heeft een kruissnelheid van 300 kilometer per uur. Normaal gesproken is het vliegtuig een tweezitter, maar in haar geval is een stoel verwijderd en een extra benzinetank aan het toestel toegevoegd.

Amerikaan van de troon gestoten

Het Guinness World Record was in handen van de Amerikaanse Shaesta Waiz, die 30 was toen ze in 2017 haar solotoer volbracht. De jongste man is de Amerikaan Travis Ludlow. Hij brak het record in de zomer van 2021 op achttienjarige leeftijd.

Rutherford wil met haar avontuur meisjes in de hele wereld inspireren om hun dromen na te jagen en voor technische wetenschappen te kiezen. Zij droomt ervan om astronaut bij NASA te worden.

Rutherford komt uit een familie die gek van vliegen is. Haar Britse vader is een voormalige legerpiloot die gestationeerd was in België. Haar West-Vlaamse moeder vliegt in haar vrije tijd. Een opa en een overgrootvader waren ook piloot, terwijl haar jongere broer in de weer is met sportvliegtuigen.