Turkije wil zakenman Osman Kavala niet vrijlaten, ondanks een ultimatum van de Raad van Europa, die nu met sancties dreigt. Turkije had tot en met woensdag de tijd om Kavala na een eerdere uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens vrij te laten, maar Turkije heeft de deadline laten passeren.

Kavala zit momenteel vier jaar vast, zonder ooit te zijn veroordeeld. Hij werd in 2020 vrijgesproken van deelname aan protesten in 2013, maar direct erna beschuldigd van betrokkenheid bij de couppoging in 2016. Daardoor kwam hij direct weer vast te zitten.

Turkije is als lid van de Raad van Europa verplicht om zich aan de uitspraak van het hof te houden. Doordat dit niet is gebeurd, kunnen er sancties vanuit de Raad volgen. Wat die inhouden is nog niet bekend. Turkije zou in het uiterste geval uit de Europese Raad kunnen worden gezet. In februari overlegt de Raad over de zaak.

Als filantroop zette Kavala zich in voor onder meer culturele diversiteit en activiteiten rond de Armeense en Koerdische cultuur.