Oostenrijk laat vanaf maandag de quarantaineplicht vervallen voor Nederlanders die geen boosterprik hebben gehad tegen het coronavirus. Dat meldt het Oostenrijkse Toeristenbureau, dat die informatie heeft verkregen via de Oostenrijkse overheid. Wie niet een derde prik heeft laten zetten, moet nu nog tien dagen in quarantaine bij binnenkomst.

De versoepelingen gelden voor Nederland en nog dertien andere landen die vanwege de opmars van de omikronvariant op een hoogrisicolijst stonden. Nu die virusvariant ook in Oostenrijk dominant is, heeft de regering besloten dat terug te draaien, meldden media in het Alpenland.

Oostenrijk laat in principe nog steeds alleen reizigers toe die volledig zijn gevaccineerd of recent zijn hersteld van een coronabesmetting. Een negatieve testuitslag blijft ook verplicht, tenzij iemand geboosterd is. Om bijvoorbeeld hotels en restaurants in het land binnen te komen is ook een vaccinatie- of herstelbewijs nodig (het zogeheten 2G-beleid).

De huidige inreisbeperkingen werden eind december ingesteld. Veel Nederlanders vertrokken een paar dagen voordat de regels ingingen halsoverkop naar Oostenrijk om zonder quarantaineplicht van de wintersport te kunnen genieten. Het land is de meest geliefde wintersportbestemming van Nederlanders.