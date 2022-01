In de Britse steden Manchester en Birmingham zijn donderdagochtend twee mannen opgepakt. Zij zouden te maken hebben met de gijzeling in een synagoge in de Amerikaanse staat Texas van afgelopen weekend. Wat de precieze connectie tussen hen en de dader is, heeft de politie nog niet bekendgemaakt.

Bij de gijzeling hield de 44-jarige Brit Malik Faisal Akram vier mensen urenlang gegijzeld in een synagoge in het plaatsje Colleyville. De gijzelaars overleefden de gijzeling, Akram werd doodgeschoten door de politie.

Het doel van de gijzelnemer was dat wetenschapper Aafia Siddiqui uit Pakistan werd vrijgelaten. Zij zit momenteel vast in de Verenigde Staten.

Siddiqui werd in 2010 door een Amerikaanse rechter veroordeeld tot 86 jaar cel omdat ze in Afghanistan probeerde Amerikanen te doden. Zij zit in een gevangenis in de buurt van de plek van de gijzelingsactie van Akram. Meerdere extremistische organisaties, waaronder de terroristische beweging IS, hebben de laatste jaren opgeroepen tot haar vrijlating.

De politie hield Akram al tijden in het vizier, maar achtte hem geen gevaar. Hij kon naar de VS reizen terwijl bekend was dat hij psychische problemen en een strafblad had. Zijn familie vraagt zich nu af hoe dit mogelijk was.

Eerder werden al twee tieners gearresteerd door de Britse politie, maar zij werden al snel weer vrijgelaten.