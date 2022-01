Een 57-jarige man uit Tonga stelt in een radio-interview 27 uur in zee te hebben gezwommen voordat hij het vasteland had bereikt. Lisala Folau zou het water in zijn gesleurd door de tsunami die de eilandstaat afgelopen weekend trof. Hij is naar eigen zeggen "fysiek beperkt", maar wordt na zijn zwemtocht van 7,5 kilometer een 'echte Aquaman' genoemd.

Folau woonde op het eiland Atata en was bezig met het schilderen van zijn huis toen de vulkaan Hunga Tonga-Hunga Ha'apai zaterdag uitbarstte. Kort daarop werd hij door zijn broer gewaarschuwd voor de tsunami. Hij schuilde in een boom voor de eerste golf, maar een tweede en grotere golf sleurde Folau mee.

De man zei in een interview met de lokale omroep Broadcom Broadcasting dat hij werd weggesleurd met meerdere familieleden. "Ik hoorde mijn nichtje en mijn zoon roepen, maar ik antwoordde niet, want ik wilde niet dat ze hun leven zouden riskeren voor mij", aldus Folau. "Ik probeerde te overleven, maar ik ben fysiek beperkt. Mijn benen werken niet goed."

Route volgens Facebook-post. Route volgens Facebook-post.

Man is nog steeds in shock

Folau vertelt hoe hij zich vasthield aan brokstukken terwijl hij wegdreef van het land. Toen de oceaan rustig was geworden, zwom hij richting land. Een ruime dag later kwam hij aan op het hoofdeiland Tongatapu. "Ik bleef zwemmen door te denken aan mijn familie."

D man verkeert vijf dagen later nog steeds in shock, zegt een lokale journalist. "Hij heeft ook meerdere verwondingen op zijn gezicht en zijn lichaam. Als hij hierover vertelt, wordt hij erg emotioneel."

Atata is met zestig inwoners een van de kleinere eilanden van Tonga. Door de vulkaanuitbarsting en daaropvolgende tsunami is het eiland bijna volledig verwoest. Tongaanse reddingswerkers zijn bezig om mensen van de kleinere eilanden te halen en naar de grotere eilanden te brengen.