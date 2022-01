De eerste hulpvluchten zijn naar Tonga vertrokken, vijf dagen nadat de eilandstaat in de Stille Oceaan werd getroffen door een vulkaanuitbarsting en een tsunami, bevestigen ambtenaren in Nieuw-Zeeland en Australië.

Twee militaire transportvliegtuigen zullen spoedig landen op de belangrijkste luchthaven van Tonga die is ontdaan van de aslaag die na de uitbarsting neerdaalde.

De toestellen brengen essentiële goederen zoals water en communicatieapparatuur. De drinkwatervoorraden van Tonga zijn vervuild door as van de vulkaan en door het zoute water dat binnenstroomde tijdens de tsunami die volgde op de uitbarsting.

Telefoonverbinding hersteld

Sinds de ramp van het afgelopen weekend was nieuws vanuit Tonga beperkt omdat onderzeese communicatiekabels beschadigd raakten. Telecommunicatiebedrijf Digicel heeft woensdag echter gemeld dat er weer getelefoneerd kan worden met Tonga.

Schepen uit Australië en Nieuw-Zeeland arriveren naar verwachting vrijdag in de Tongaanse wateren. Zij brengen naast drinkwater ook een ontziltingsinstallatie waarmee 70.000 liter water per dag kan worden gezuiverd. Aan boord zijn verder duikers, die zullen onderzoeken in welke staat de scheepvaartroutes zich bevinden.

Het Australische militaire hulpschip de HMAS Adelaide ligt klaar in Brisbane om naar Tonga te varen met waterzuiveringsapparatuur, andere humanitaire goederen en twee helikopters voor zwaar transport. Ook China heeft beloofd noodvoorraden te sturen. Foto: ANP

De vulkaan bij Tonga barstte zaterdag uit, met een tsunami tot gevolg. De eruptie van de vulkaan was zo groot dat die overal op aarde meetbaar was door verschil in luchtdruk. Meer dan 80 procent van de 100.000 inwoners van de archipel is getroffen door de ramp, zeiden de Verenigde Naties woensdag.

Het dodental na de natuurramp staat op vijf. Drie mensen kwamen om door de vulkaanuitbarsting en twee door de tsunami die daarop volgde. Het dodental kan nog oplopen.