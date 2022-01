De Amerikaanse president Joe Biden stelt dat de Verenigde Staten er na zijn eerste jaar als president ondanks alle uitdagingen een stuk beter voor staan. Dat zei de Democraat woensdag tijdens een toespraak aan de vooravond van zijn eenjarig jubileum. Hij beoordeelde het werk van zijn regering na het presidentschap van zijn voorganger Donald Trump als een "enorme" vooruitgang.

Het 79-jarige staatshoofd claimde dat onder zijn bewind een recordaantal van 6,4 miljoen banen is gecreëerd en het aantal coronavaccinaties enorm is opgevoerd. Biden noemde ook het in zijn ogen succes van de enorme investeringen voor betere infrastructuur, waardoor wegen zouden zijn verbeterd en meer Amerikanen toegang zouden hebben tot schoon drinkwater.

De volgens hem fors lagere kosten voor kinderopvang betekenen volgens Biden veel voor werkende vrouwen, terwijl de belastingen voor het leeuwendeel van de bevolking niet zijn gestegen. Maar de inflatie moet wel beheerst worden, zei hij.

Uit opiniepeilingen komt naar voren dat veel kiezers minder positief zijn over Bidens eerste jaar als president. De Amerikaanse president had in zijn eerste jaar in het Oval Office te maken met de coronacrisis, de terugtrekking van troepen uit Afghanistan, de Russische dreiging tegenover Oekraïne, hogere misdaadcijfers en stijgende kosten van levensonderhoud.

Die gebeurtenissen heeft hij volgens velen niet goed afgehandeld. Biden erkende dat eerder een grootschalig coronatestprogramma had moeten worden uitgerold. Inmiddels worden bijvoorbeeld op scholen massaal gratis tests uitgedeeld.