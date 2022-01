De Nederlandse vriendin van de ontvoerder van de omgekomen Belgische kleuter Dean is bij de onderzoeksrechter in het Belgische Dendermonde voorgeleid op verdenking van moord en ontvoering, bevestigt het parket Oost-Vlaanderen. Het is nog niet duidelijk of ze een actieve rol speelde bij de dood van de jongen.

R. W. werd in de nacht van maandag op dinsdag gearresteerd tijdens een huiszoeking in het Belgische Sint-Gillis-Waas, waar ze samen met haar vriend Dave De K. woonde. De 34-jarige De K. werd maandagmiddag opgepakt in het Utrechtse Meerkerk. Hij wordt verdacht van wederrechtelijke vrijheidsberoving en betrokkenheid bij de dood van het kind.

De moeder van Dean zei eerder dat W. had gelogen tegen haar. Zo zou ze niet hebben geweten welke kleren De K. droeg bij zijn vertrek. De Nederlandse zou bang zijn geweest dat De K. opnieuw naar de gevangenis zou moeten.

De K. werd eerder tot tien jaar celstraf veroordeeld voor de mishandeling en dood van een tweejarige peuter. Hij kwam in 2018 vrij. De gevangenis waar De K. zijn straf voor de mishandeling uitzat, vroeg tevergeefs om opname in een psychiatrische instelling.

Dean verbleef geregeld bij De K. en zijn vriendin W. Het vierjarige jongetje logeerde vorige week bij hen in het Vlaamse Sint-Gillis-Waas toen hij voor het laatst levend werd gezien. Zijn lichaam werd maandag gevonden bij het Zeeuwse Neeltje Jans.