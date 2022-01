De leider van een mensensmokkelbende die verantwoordelijk is voor de dood van 39 Vietnamese migranten in een koelwagen, ruim twee jaar geleden, heeft vijftien jaar cel gekregen. Die straf heeft de rechtbank in Brugge woensdag heeft opgelegd aan de Vietnamees Vo Van Hong.

De 39 gestikte migranten werden in oktober 2019 aangetroffen in een koelwagen die vanuit Zeebrugge naar Engeland was verscheept. De lichamen werden gevonden op een industrieterrein in Grays, een kleine 30 kilometer ten oosten van Londen. Onder de doden waren twee minderjarige jongens.

De veroordeelde Vo Van Hong hield tevergeefs vol dat hij niets met de smokkel te maken had. De rechter legde hem niettemin ook nog een boete van bijna een miljoen euro op en confisqueerde bezittingen met een waarde van bijna 2,3 miljoen euro.

Andere mensensmokkelaars die bij het drama waren betrokken werden al eerder veroordeeld in het Verenigd Koninkrijk en in Italië. De twee leiders van de bende zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van 27 en twintig jaar. De twee bestuurders van de vrachtwagen kregen dertien jaar en achttien jaar celstraf.