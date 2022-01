Premier Mark Rutte en minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra reizen binnenkort naar Oekraïne vanwege de opgelopen spanningen langs de Russisch-Oekraïense grens. Dat zei Rutte woensdag tijdens het debat over de regeringsverklaring.

De premier noemde de situatie aan de Russisch-Oekraïense grens "zeer zorgwekkend".

Het Westen vreest dat Rusland een inval van Oekraïne voorbereidt, omdat Moskou tienduizenden troepen langs de grens heeft gestationeerd. Het Kremlin ontkent dat en vindt dat het Westen provoceert met wapenleveranties aan Oekraïne. Ook wil Rusland de garantie dat Oekraïne nooit tot de NAVO toetreedt.

Ondanks meerdere overleggen is er tot nu toe geen doorbraak in het conflict bewerkstelligd. Minister van Defensie Kajsa Ollongren noemde de situatie zaterdag in Trouw "zorgwekkend en onvoorspelbaar". Ze hoopt er met gesprekken uit te komen, maar zei dat strenge EU-sancties op de loer liggen als Rusland besluit tot een inval. "Eventuele maatregelen vanuit de EU zullen echt pijn doen. Die boodschap moet duidelijk zijn", waarschuwde de minister.

Antony Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, arriveerde woensdag in de Oekraïense hoofdstad Kiev om zijn steun te betuigen. Hij zei dat de Verenigde Staten het land de afgelopen maand 200 miljoen dollar (circa 176 miljoen euro) extra militaire steun hebben gegeven.

Donderdag praat Blinken in Berlijn met onder anderen Duitse, Franse en Britse ministers. Vrijdag staat een ontmoeting met zijn Russische evenknie Sergey Lavrov in het Zwitserse Genève op het programma.