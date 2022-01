Australië wil de arbeidsmarkt versterken door rugzaktoeristen in te zetten, zei premier Scott Morrison woensdag. Door de uitbraak van de omikronvariant van het coronavirus heeft het land een groot tekort aan werkkrachten.

Elke backpacker of student die de komende twaalf weken naar Australië reist, hoeft niet te betalen voor een visum, zei Morrison op een persconferentie.

"Trek het hele land door, en kom tegelijkertijd onze beroepsbevolking versterken en ons helpen in onze landbouwsector, in onze horeca en in zo veel van de andere delen van de economie die van die arbeid afhankelijk zijn", sprak de premier.

Volg de ontwikkelingen in Australië Volgen Meld je aan

Morrison deed zijn oproep aan backpackers aan het begin van een verkiezingsjaar, terwijl Australië wordt geconfronteerd met een recordaantal nieuwe besmettingen en sterfgevallen.

De premier krijgt behoorlijk veel kritiek op zijn aanpak van de pandemie. De Australische gezondheidszorg kraakt onder de druk van de pandemie en er worden meer doden in de komende weken voorspeld.