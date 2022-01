Om een corona-uitbraak in Tonga te voorkomen, zullen de Verenigde Naties hulp op afstand bieden aan de eilandengroep in de Stille Oceaan, zegt VN-hulpcoördinator Jonathan Veitch woensdag. De vulkaanuitbarsting en tsunami van afgelopen weekend hebben aanzienlijke schade aangericht in Tonga.

Tonga is als een van de weinige landen ter wereld coronavrij en een uitbraak zou er "rampzalig zijn", aldus Veitch. "Ze zijn erg voorzichtig geweest met het openen van hun grenzen, zoals veel eilanden in de Stille Oceaan, en dat komt door de geschiedenis van ziekte-uitbraken in de Stille Oceaan die hier hele samenlevingen hebben uitgeroeid."

De VN hebben 23 medewerkers in de regio. Ook andere internationale organisaties staan klaar om te helpen bij de hulpverlening. Zij zullen volgens Veitch evenmin personeel naar het land sturen.

Meerdere eilanden in Tonga hebben enorme schade opgelopen door de vulkaanuitbarsting van afgelopen weekend. Op het eiland Mango zijn volgens de regering alle huizen verwoest, op Fonoifua staan er nog twee overeind en ook op Nomuka is de schade aanzienlijk. De eilanden Atata, Mango en Fonoifua worden volledig ontruimd, meldde de regering van Tonga dinsdag.

De impact van de vulkaanuitbarsting op Mu'a, Tongatapu-eiland: links de situatie vóór de eruptie, rechts die op 17 januari. De satellietfoto is gemaakt door Copernicus, het programma waarmee de Europese Unie de aarde observeert. De impact van de vulkaanuitbarsting op Mu'a, Tongatapu-eiland: links de situatie vóór de eruptie, rechts die op 17 januari. De satellietfoto is gemaakt door Copernicus, het programma waarmee de Europese Unie de aarde observeert. Foto: ANP

Het was voor het eerst sinds de vulkaanuitbarsting dat de regering van de eilandenstaat van zich liet horen. De communicatie tussen Tonga en de rest van de wereld verloopt nog niet goed, doordat een onderzeese kabel flink is beschadigd door de uitbarsting. Het gaat minstens een maand duren tot de kabel is gerepareerd, volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van het naburige Nieuw-Zeeland.

Het dodental na de natuurramp staat op vijf. Drie mensen kwamen om door de vulkaanuitbarsting en twee door de daaropvolgende tsunami.