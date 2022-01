De commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden die de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 onderzoekt, heeft dinsdag drie advocaten van oud-president Donald Trump gedagvaard. Onder hen is Rudy Giuliani, een van de belangrijkste adviseurs van Trump.

Ten tijde van de aanval wilde Trump met juridische bijstand van deze advocaten zijn verkiezingsnederlaag ongedaan maken.

De parlementaire onderzoekscommissie eist dat de advocaten documenten overhandigen en op 8 februari tijdens een hoorzitting in het parlement verschijnen. Voor deze zitting heeft de commissie dinsdag ook Boris Epshteyn gedagvaard, een politiek adviseur van Trump.

"De vier mensen die we vandaag hebben gedagvaard, hebben ongefundeerde theorieën over verkiezingsfraude naar voren gebracht en geprobeerd de verkiezingsresultaten ongedaan te maken, of hadden direct contact met de voormalige president over pogingen om het tellen van de stemmen te staken", zegt commissievoorzitter Bennie Thompson. Hij verwacht dat zowel Epshteyn als de advocaten aan het onderzoek zullen meewerken.

Tijdens de bestorming van het Capitool kwamen vier mensen om het leven. Zo bezweek een politieagent aan een hartaanval en werd een demonstrant door de politie doodgeschoten. In totaal 138 agenten raakten gewond. In de nasleep van het incident maakten vier agenten een einde aan hun leven.