De Nigeriaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft gevangenispersoneel toestemming gegeven om gevangenen die proberen te ontsnappen dood te schieten, meldt hij maandag op Twitter. Bewaarders moeten nadrukkelijk niet schieten om te verwonden, maar om te doden.

"Onze gevangenissen zijn nu rode zones", zei minister Rauf Aregbesola tijdens een werkbezoek aan een gevangenis in het zuiden van Nigeria. "Wie probeert te ontsnappen, is al dood."

Volgens de minister mogen gevangenen een ontsnappingspoging niet navertellen, maar "zullen anderen dat wel voor hen doen". Mensenrechtenactivisten vrezen volgens de BBC dat het nieuwe beleid zal leiden tot misstanden in gevangenissen.

In 2021 ontsnapten ruim vijfduizend gevangenen uit Nigeriaanse cellen. Vaak werden ze met veel geweld bevrijd. Daarbij kwamen ook gevangenbewaarders om. In april werden meer dan achttienhonderd gevangenen bevrijd nadat een politiebureau in de stad Owerri was aangevallen.

Het Nigeriaanse rechtssysteem staat onder druk. 70.000 gevangenen zitten vast in afwachting van een rechtszaak, meldt de BBC. De gevangenissen in het land zitten overvol.