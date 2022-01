De NAVO heeft Rusland uitgenodigd voor nieuwe besprekingen naar aanleiding van de spanningen rondom Oekraïne. Het militaire bondgenootschap is daarbij ook bereid Rusland bij te praten over militaire oefeningen en het nucleaire beleid, zei secretaris-generaal Jens Stoltenberg dinsdag.

Volgens Westerse inlichtingendiensten heeft Rusland mogelijk 100.000 troepen verzameld aan de grens met Oekraïne, tot groot ongenoegen van NAVO-lidstaten. Zolang er gepraat wordt over Oekraïne wordt er niet gevochten, hopen ze. Rusland is nog niet op de uitnodiging ingegaan.

De NAVO-landen en Rusland spraken elkaar vorige week voor het eerst in ruim twee jaar in hun zogeheten NAVO-Ruslandraad. Het overleg leverde nog weinig op, maar Stoltenberg maakte al meteen duidelijk in gesprek te willen blijven.

Stoltenberg heeft Rusland en de NAVO-landen uitgenodigd voor "een reeks bijeenkomsten" van de raad, zei hij op bezoek bij de Duitse bondskanselier Olaf Scholz. Op die bijeenkomsten kunnen bijvoorbeeld de onderlinge betrekkingen, de veiligheid van Europa en concrete voorstellen voor een grotere openheid en betere wapenbeheersing worden besproken, aldus de NAVO-chef.

Intussen gaat overleg tussen Rusland en afzonderlijke grote NAVO-landen door. Vrijdag zien de Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken en zijn Russische ambtgenoot Sergey Lavrov elkaar bijvoorbeeld weer. Dinsdag kreeg Lavrov al bezoek van zijn Duitse collega Annalena Baerbock.

Stoltenberg vraagt Rusland contact met NAVO te herstellen

Stoltenberg vroeg Rusland dinsdag opnieuw de diplomatieke contacten met de alliantie te herstellen. Die werden vorig najaar verbroken.

De NAVO ontzegde Russische diplomaten de toegang tot het hoofdkwartier in Brussel omdat ze zouden spioneren. Daarop haalde Rusland zijn ambassadeur terug en moest het NAVO-kantoor in Moskou sluiten.

De alliantie vreest dat Rusland zich opmaakt voor een aanval op Oekraïne. Rusland eist onder meer dat de NAVO zich terugtrekt uit Oost-Europa en belooft dat Oekraïne nooit tot de alliantie toetreedt.

'Rusland beraamt mogelijk aanvallen'

Het is "absoluut mogelijk" dat Rusland in Oekraïne aanvallen beraamt onder een valse vlag om vervolgens te kunnen terugslaan, denkt Stoltenberg. De NAVO beschikt volgens hem over informatie dat Rusland meer inlichtingenofficieren naar Oekraïne heeft gestuurd.

Die proberen het werk van de westersgezinde regering te saboteren, maar zijn mogelijk ook "verschillende incidenten, ongelukken, valse-vlagoperaties op touw aan het zetten", zei de NAVO-baas tegen journalisten in Berlijn.

De VS waarschuwden eerder voor zulke Russische operaties in naam van Oekraïne, bedoeld om te kunnen ingrijpen onder het mom van zelfverdediging. Rusland ontkent in alle toonaarden dat het daarop broedt.