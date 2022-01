Volgens Boris Johnson had niemand hem verteld dat de borrel in de tuin van zijn ambtswoning op 20 mei 2020 tegen de coronaregels was. Dat zei de Britse premier dinsdag in gesprek met Sky News. Hij verdedigde zich daarmee tegen uitspraken van zijn voormalige topadviseur Dominic Cummings, die beweert dat Johnson daarover heeft gelogen tegen het parlement.

De premier zegt dat hij zich had moeten realiseren dat de borrel tegen de coronaregels was. Bij het evenement waren immers meer dan honderd mensen aanwezig. "Maar ik kon me niet voorstellen waarom het was doorgegaan als het geen werkbespreking was en tegen de regels inging."

In de periode dat de borrel plaatsvond, moesten de Britten afstand houden en mochten zij met maximaal één persoon uit een ander huishouden samenkomen. "Achteraf gezien had ik mensen (personeel van zijn partij, red.) moeten zeggen weer naar binnen te gaan en weer te gaan werken", aldus Johnson.

Johnson zei dat hij ongeveer 25 minuten bij de borrel aanwezig was. "Ik heb buiten met stafleden gesproken en wat mensen bedankt. Daarna ben ik weer naar binnen gegaan."

Meerdere van zijn partijgenoten, onder wie vicepremier Dominic Raab, hebben dinsdag gezegd dat de premier moet opstappen als uit onderzoek blijkt dat hij wel degelijk heeft gelogen. "Zo staat het in de ministeriële code", aldus Raab.

Op de avond voor de begrafenis van prins Philip vorig jaar werden er ook nog twee feestjes gehouden in 10 Downing Street. Johnson excuseerde zich hiervoor. "Ik heb de uitnodiging voor het feestje pas gezien toen dit vorige week in de media kwam. Maar ik ben wel de verantwoordelijke."

Johnson overleefde meerdere schandalen

Johnson heeft sinds hij in juli 2019 premier van het Verenigd Koninkrijk werd meerdere schandalen en misstappen overleefd. Daaronder vallen ook beschuldigingen van corruptie.

De premier kampt verder met een rebellie binnen zijn partij, de Conservatieven, over zijn coronabeleid. Onlangs was er ook nog het verlies van een conservatief bolwerk bij tussentijdse verkiezingen en het opstappen van Brexit-minister David Frost uit onvrede met het regeringsbeleid.