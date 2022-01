De 34-jarige De K. wordt verdacht van wederrechtelijke vrijheidsberoving en betrokkenheid bij de dood van de Belgische kleuter Dean. De politie heeft ook de Nederlandse vriendin van De K. opgepakt, zeggen ingewijden tegen het Belgische persbureau Belga.

De vrouw zou in de nacht van maandag op dinsdag zijn gearresteerd tijdens een huiszoeking. Volgens meerdere Belgische media zoals Het Laatste Nieuws zou de vrouw bij eerdere verhoren hebben gelogen om haar partner te beschermen. Waarvan de Nederlandse R.W. precies wordt verdacht is onduidelijk.

Dean verbleef geregeld bij de 34-jarige De K. en diens vriendin. Het vierjarige jongetje logeerde vorige week bij hen in het Vlaamse Sint-Gillis-Waas toen hij voor het laatst levend werd gezien. Zijn lichaam werd maandag gevonden bij het Zeeuwse Neeltje Jans.

Het is nog niet officieel vastgesteld dat het aangetroffen lichaampje van Dean is. De politie laat dinsdag wel weten dat "alles erop wijst" dat het om Dean gaat.

De K. werd al eerder veroordeeld voor kindermishandeling

De K. werd maandag in Meerkerk in de provincie Utrecht opgepakt. Uren later werd er een lichaam gevonden in Zeeland. De politie heeft niet gezegd of De K. agenten heeft gewezen op de locatie van het lichaam.

De Nederlandse en Belgische openbare ministeries en rechercheteams overleggen dinsdag over het vervolg van de zaak. Het gaat onder meer waar de verdachte uit België berecht zal worden, zegt een woordvoerder van het OM Zeeland-West-Brabant.

De K. werd al eens eerder tot tien jaar celstraf veroordeeld voor "feiten van kindermishandeling, waarbij de dood werd veroorzaakt". Hij kwam in 2018 vrij. De gevangenis waar De K. zijn straf voor de mishandeling uitzat, vroeg tevergeefs om een opname in een psychiatrische instelling.