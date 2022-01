Het Europees Parlement heeft de Maltese christendemocraat Roberta Metsola gekozen als nieuwe voorzitter. Ze is de opvolger van de Italiaanse sociaaldemocraat David Sassoli, die vorige week op 65-jarige leeftijd onverwacht overleed.

Metsola kreeg al in de eerste stemronde genoeg steun van de Europarlementariërs. De vicevoorzitter versloeg een kandidaat van de Groenen en een van de uiterst linkse fractie in het EU-parlement. Eerder rekende Metsola al af met CDA'er Esther de Lange in de strijd om de kandidatuur van de christendemocratische EVP.

De stemming stond overigens al voor het overlijden van Sassoli op de agenda. In de zomer van 2019 spraken de EVP, de sociaaldemocraten en de liberalen met elkaar af dat hij halverwege de zittingstermijn van vijf jaar de voorzittershamer zou overdragen en dat de christendemocraten aan de beurt waren om een voorzitter te leveren.

Sassoli was de afgelopen maanden vaak ziek en afwezig. Meermaals nam vicevoorzitter Metsola zijn taak in de vergaderzaal al over. Sassoli zou deze maand afzwaaien, maar haalde de eindstreep dus net niet. Het parlement nam maandag afscheid van hem.

Metsola is voor de komende 2,5 jaar aangesteld. De 43-jarige politicus is de eerste Maltese voorzitter en de eerste vrouwelijke parlementsvoorzitter in 21 jaar. Toch stuitte haar gooi naar het voorzitterschap juist op weerstand van voorvechters van vrouwenrechten. Zij hekelen Metsola's verzet tegen abortus.