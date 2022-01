De gevolgen voor het klimaat na de onderzeese vulkaanuitbarsting van zaterdag bij Tonga blijven waarschijnlijk minimaal. De uitbarsting bij de eilandengroep in de Stille Oceaan veroorzaakte aswolken en tsunami's. Meerdere mensen kwamen om het leven.

Na de uitbarsting sloegen speciale apparaten die luchtdruk en geluidsgolven meten wereldwijd aan. Zelfs in Nederland werden de drukgolven van de uitbarsting duidelijk geregistreerd.

Volgens het KNMI veroorzaken uitbarstingen niet alleen kortdurende verstoringen: ze kunnen soms óók langetermijneffecten op het klimaat hebben. Dit gebeurde al eerder: de uitbarsting van vulkaan Pinatubo in de Filippijnen in 1991 zorgde voor een temperatuurdaling van 0,2 graad, onder meer door de vrijgekomen zwaveldioxide. Die stof komt ook vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen. De temperatuurdaling bleef voor ongeveer twee tot drie jaar meetbaar.

Ook komt bij vulkaanuitbarstingen CO2 vrij. Het kan soms jaren duren voordat de koolstofdioxide volledig uit de dampkring is verdwenen. De uitstoot van vulkanen is echter klein vergeleken met de CO2-uitstoot waar de mens verantwoordelijk voor is. Ter illustratie: de jaarlijkse CO2-uitstoot van alle vulkanen samen wordt door de mens in drie dagen uitgestoten.

Daarbij hebben de rookpluimen die je terugziet bij uitbarstingen tijdelijk enige invloed op ons klimaat. Deze asdeeltjes stijgen op en absorberen het binnenkomende zonlicht. Een afkoeling van de oceaan kan het gevolg zijn.

Volgens experts is de eruptie bij Tonga zo'n vijftig keer kleiner dan die in de Filippijnen. Daarom zullen grote temperatuurverschillen, en dus effecten op het klimaat, volgens het KNMI klein blijven. Wat je wél kunt verwachten, zijn mooie rode zonsondergangen dankzij de vulkaandeeltjes hoog in de lucht.