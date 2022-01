De ongewoon hoge golven door de onderzeese vulkaanuitbarsting in Tonga hebben een olielek aan de kust van Peru veroorzaakt. Het land zegt maandag dat het lek binnen enkele uren onder controle was en dat het gebied wordt schoongemaakt.

Volg de ontwikkelingen rond Peru Volgen Meld je aan

Het Peruaanse Instituut voor Burgerbescherming meldt in een persbericht dat een schip zondag olie aan het laden was in de raffinaderij La Pampilla aan de kust van de Stille Oceaan, toen sterke golven de boot in beweging brachten en een lekkage veroorzaakten.

De regering zegt niet hoeveel liter er is weggelekt, maar laat wel weten dat de plaatselijke en federale autoriteiten de kust schoonmaken. De stranden zijn zondag gesloten voor het publiek.

De raffinaderij La Pampilla in de provincie Callao nabij hoofdstad Lima is eigendom van het Spaanse bedrijf Repsol. Het wordt beschouwd als de belangrijkste olieraffinaderij van Peru.

De uitbarsting van zaterdag veroorzaakte golven die de Stille Oceaan overstaken. In Peru verdronken twee mensen op een strand en er waren meldingen van lichte schade van Nieuw-Zeeland tot Santa Cruz in Californië.