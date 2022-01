Een aardbeving in het westen van Afghanistan heeft zeker 26 levens geëist. Onder de slachtoffers zijn vijf vrouwen en vier kinderen, zei een woordvoerder van de provincie Badghis. Daarnaast zijn mensen gewond geraakt.

De meeste slachtoffers kwamen om doordat het dak van hun woning instortte. Ook andere districten in de provincie zijn geraakt. De vrees is dat het dodental verder oploopt.

Meer dan zevenhonderd huizen liepen schade op. De beving in de bergachtige provincie die grenst aan Turkmenistan had een kracht van 5.3.

De omgeving is bergachtig en daardoor moeilijk begaanbaar. Ook wordt het gebied geteisterd door hevige regen.

De bevolking van Afghanistan heeft steeds meer te lijden onder armoede en hongersnood, lieten Stichting Vluchteling en Save the Children donderdag weten aan NU.nl. Noodhulp moet volgens de twee hulporganisaties die ter plaatse actief zijn snel op gang komen, want de winter is aangebroken in het Aziatische land.