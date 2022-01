Een Turkse rechtbank heeft de Duitse journaliste Mesale Tolu vier jaar na haar vrijlating vrijgesproken van lidmaatschap van een terroristische organisatie en terrorismepropaganda. Ze werd bijna vijf jaar geleden opgepakt.

Tolu werkte destijds voor het kleine linkse persbureau Etha. Ze zat acht maanden vast. Pas acht maanden na haar vrijlating kon ze terugkeren naar Duitsland.

"In een rechtsstaat zou zo'n proces nooit hebben plaatsgevonden", twitterde de journaliste na haar vrijspraak. "Het vonnis kan de repressie en de tijd in de gevangenis niet goedmaken." Tolu is van Turkse afkomst, maar heeft alleen de Duitse nationaliteit.

De arrestatie zorgde in de nasleep van een verijdelde staatsgreep in Turkije voor verzuurde relaties tussen Berlijn en Ankara. Er werden 50.000 arrestaties verricht en tienduizenden anderen werden ontslagen of geschorst, onder wie leraren, rechters en militairen.

In 2019 werden de levenslange gevangenisstraffen van twee andere journalisten door een Turkse rechter teruggedraaid. Tientallen militairen kregen voor hun vermeende aandeel in de verijdelde staatsgreep ook levenslang.