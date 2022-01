In het buitenland wonende familieleden van de inwoners van de eilandstaat Tonga in de Stille Oceaan maken zich grote zorgen over het lot van hun geliefden na de onderzeese vulkaanuitbarsting en de tsunami die daar zaterdag plaatsvond. Dat meldt de BBC maandag. Er is tot nu toe één dode gemeld.

De precieze schade op de eilanden is nog onduidelijk. De internet- en telefoonverbindingen met de regio zijn deels weggevallen. Wel komen de eerste meldingen over slachtoffers.

Zo zou het lichaam zijn gevonden van een vrouw die door de golven werd meegesleurd. Sommige familieleden in het buitenland zeggen hun geliefden sinds zaterdag niet meer te hebben gesproken.

Het relatief dichtbijgelegen Australië en Nieuw-Zeeland hebben maandag verkenningsvliegtuigen naar Tonga gestuurd om de schade op te maken. Nieuw-Zeelandse media melden dat de meeste schade is aangericht aan de westkust van het hoofdeiland Tongatapu en in de hoofdstad Nuku'alofa.

150 Waarom de onderzeese vulkaan zo’n enorme explosie kon veroorzaken

Zorgen om gezondheidsrisico's door aswolken, team Save the Children veilig

Volgens persbureau Reuters is er sprake van gezondheidsrisico's door de aswolken die vrijkwamen na de uitbarsting. Deze aswolken kunnen het drinkwater vergiftigen.

Save the Children is met een team aanwezig in Tonga. Dat team hield zich bezig met onderwijsondersteuning en is veilig, laat een woordvoerder van de Nederlandse tak van de hulporganisatie weten aan NU.nl.

De hulporganisatie maakt zich zorgen om de gezondheids- en veiligheidsrisico's. Volgens Save the Children kan er nog weken sprake zijn van ongezonde lucht.

Meer personeel en middelen zijn namens de hulporganisatie aanwezig in Fiji, Vanuatu en in de hele regio. "Hoewel de communicatie nog niet volledig is hersteld, doen we wat we kunnen om ervoor te zorgen dat mensen in laaggelegen kustgebieden naar hoger gelegen gebieden verhuizen", laat Save the Children weten.

Na uitbarsting volgde tsunami

De vulkaan bij Tonga barstte zaterdag uit, met een tsunami tot gevolg. De eruptie van de vulkaan was zo groot dat die overal op aarde meetbaar was door verschil in luchtdruk. In Peru, ruim 10.000 kilometer verwijderd van Tonga, verdronken twee vrouwen vanwege extreem hoge golven door de tsunami na de uitbarsting.

Tonga is momenteel vrij van corona, maar autoriteiten vrezen dat het virus ook de eilandstaat bereikt met de komst van noodhulp.

Australië en Nieuw-Zeeland hebben vliegtuigen met noodmiddelen klaarstaan.